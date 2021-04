Con i pareggi si va poco lontano ma per il momento si rimane ancora a galla. Nella sfida del Vigorito il 2-2 allo scadere di Dennis Man, al primo centro in assoluto in Italia e con la maglia crociata, il Parma tiene vive le speranze di salvezza. È chiaro, a Benevento era fondamentale fare tre punti e raccogliere bottino pieno, visti anche i risultati di Cagliari, Spezia e il pareggio del Torino che avrebbe potuto battere la Juventus.. Basta pareggi e gol concessi su calci piazzati. Basta tempi interi regalati agli avversari e basta tentare il tutto per tutto negli ultimi dieci minuti di partita. Per centrare la salvezza occorre già essere avanti con convinzione nel primo tempo (ieri regalato interamente al Benevento e praticamente mai giocato dal Parma). Un obiettivo ancora realizzabile, grazie anche alle altre squadre che non corrono e sembrano aspettare il Parma.Il punto è che prima o poi una di queste squadre farà il passo decisivo e si conquisterà il pass per il prossimo campionato di Serie A. Considerando il Crotone già con un piede e mezzo in Serie B, se la giocano Parma, Cagliari e Torino. Lo Spezia ha la bellezza di 7 lunghezze di vantaggio rispetto alla terzultima. Idem il Benevento che con il pareggio del sabato di Pasqua ha sforato quota 30. Il Parma rimane ancora a galla ma deve cambiare marcia negli ultimi 50 giorni che rimangono alla fine del campionato. D’Aversa ha chiesto di dare il massimo ai suoi ragazzi. Già il prossimo sabato arriverà al Tardini il Milan del parmigiano Pioli. Proprio contro un grande ex potrebbe cominciare la rincorsa del Parma.