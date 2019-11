La sosta nel momento giusto? Da un lato alcuni giocatori titolarissimi del Parma sono impegnati con le rispettive Nazionali: Kulusevski, Kucka, Cornelius, Dermaku e Gagliolo sono partiti in giro per l’Europa a caccia di minutaggio con i colori della loro Nazionale. Il resto del gruppo si è allenato a Collecchio, godendo anche di un periodo di scarico sia mentale che fisico. Il Mister D’Aversa ha dovuto fare a meno degli infortunati Inglese, Karamoh e Grassi mentre Bruno Alves è ormai recuperato come il terzino ex Fiorentina Laurini. Dalla prossima settimana si pensa solo esclusivamente al Bologna, il derby dell’Emilia da non fallire.



Il Parma passa il mese di novembre all’ottavo posto dopo la splendida vittoria contro la Roma. Una delle prestazioni più convincenti dal ritorno dei crociati in Serie A. Con la stessa voglia e mentalità occorre andare nel capoluogo emiliano a prendersi la rivincita dalla batosta dello scorso maggio. Un 4-1 al Dall’Ara che brucia ancora ma che è stato il trampolino di lancio alla salvezza ducale. Il gruppo Parma ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà chiunque. Le ottime gare in trasferta contro Inter e Fiorentina (due punti guadagnati e due vittorie solo sfiorate), hanno aggiunto forza e determinazione ai gialloblu. A Bologna il 4-3-3 di D’Aversa può stupire ancora.



La forza del Parma è nell’organico, dove calciatori che non hanno quasi mai giocato in questa stagione si sono fatti trovare pronti nel momento giusto. Prima Cornelius si è guadagnato il suo spazio sostituendo l’infortunato Inglese. Poi Dermaku ha garantito la stessa qualità in fase difensiva senza far rimpiangere il capitano Alves. Infine Sprocati, entrato a gara in corso contro la Roma, ha colpito a rete al primo pallone toccato. In attesa che si svuoti l’infermeria, i crociati possono riproporre gli stessi undici che hanno giocato contro i giallorossi, specialmente nel secondo tempo. Formazione praticamente obbligata in attacco. Ma giocare a mente libera è un altro discorso e il Parma vuole raggiungere al più presto quota 20 in classifica. Sarebbe a metà dell’opera dell’obiettivo stagionale.