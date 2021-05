E così dopo la matematica retrocessione in Serie B è arrivata anche la sesta sconfitta consecutiva, contro l’Atalanta, la macchina da gol perfetta di Gasperini. Al Tardini non c’è stata proprio storia e le motivazioni a mille hanno spinto la Dea a conquistare una vittoria fondamentale per consolidare il secondo posto in classifica. Non una vera e propria lezione ma sprazzi di grande calcio e giocate da manuale fornite prima da Ilicic-Malinovskyi poi da Muriel-Pessina. Una nuova goleada subita dalla squadra di D’Aversa dopo quella contro il Crotone di due settimane fa. È fallita la missione di salvare la faccia e uscire dal terreno di gioco a testa alta nonostante la retrocessine in cadetteria. Del match contro la Dea si sono salvati veramente in pochi. I senatori come Kucka, Kurtic, Sepe e Alves non hanno giocato una gara memorabile. Anzi, i giovani che sono saliti nel secondo tempo hanno dato maggiore intensità alla squadra ducale. A risultato già scritto e di fronte al gioco dell’Atalanta, il Parma non ha potuto fare altro che assistere all’ennesima fiera del gol.Il malcontento dei tifosi crociati è esploso nella settimana della retrocessine. Qualche striscione è comparso nelle vie della città. Si chiedeva almeno di onorare la maglia nelle ultime partite di campionato e di salvare la faccia. Questa che sta per concludersi infatti è la stagione peggiore del Parma in Serie A. Per la terza volta si retrocede in Serie B ma questa volta i crociati hanno giocato il peggior campionato dal ritorno in Serie A. Ora ci sarà da programmare seriamente il futuro (che sembra roseo ma c’è tanto da lavorare). Nelle ultime tre partite che rimangono meritano spazio i giovani crociati che finora hanno giocato meno: Sohm, Brunetta, Camara, Busi, solo per citarne alcuni. Per non gettare al vento il mese di maggio è bene decidere fin da subito la guida tecnica per il prossimo campionato di B. Il Parma pensa già al futuro, in un ritorno breve nel calcio che conta con i giovani in campo e qualche elemento chiave che serve per vincere la Serie B. Il futuro gialloblu crociato è adesso e alcuni giocatori sono già a disposizione.