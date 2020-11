Ultimi giorni con gli impegni delle Nazionali in Nations League poi Liverani potrà cominciare a preparare con la squadra al completo la sfida di domenica 22 novembre all’Olimpico contro la Roma. Kucka, Kurtic, Gervinho e Osorio sono calciatori top che attualmente si giocano gare decisive con i propri colori in giro per tutti i continenti. Quattro potenziali titolari che potrebbero fare comodo alla causa Parma (i primi tre sono titolari praticamente fissi e il quarto, ultimo arrivato, ha messo in mostra grande personalità nel debutto contro la Fiorentina).D’altronde il nuovo Parma targato Krause si è mosso con convinzione nella scorsa sessione di calciomercato, cercando di svecchiare la rosa con acquisti mirati tra giovani talenti.Dal il pareggio interno contro la Fiorentina sono rimasti gli sbadigli e i ricordi di una partita noiosissima. I viola dopo quei 90’ di possesso palla sterile hanno esonerato Iachini per richiamare a Firenze Prandelli. Il Parma di Liverani andrà a Roma ad affrontare una squadra in forma che crea tanto e per forza di cose il mister crociato potrebbe schierare il 5-3-2 utilizzato sia a San Siro contro l’Inter che al Tardini con la Fiorentina.. Il Parma di Liverani con il 4-3-1-2 comunque lo vedremo al completo, rodato e testato, non prima dell’inverno inoltrato. Nel frattempo il vecchio Parma dello stile D’Aversa cerca punti salvezza fondamentali.