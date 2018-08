Chiude con tre innesti importanti il calciomercato del Parma Calcio. Dopo gli arrivi nei giorni scorsi di Grassi e Inglese, il Direttore crociato Faggiano si butta su Gervinho e riesce a portarlo in Emilia dalla Cina. Un top player per una neopromossa come il Parma che nelle ultime due stagioni ha militato in un campionato ben diverso dalla Serie A. Sarà importante studiare la condizione fisica dell’ex Roma per mandarlo in campo nel momento giusto, magari alternandolo con Di Gaudio e Biabiany. È l’attacco il reparto maggiormente interessato per la nuova Serie A dei ducali. Nuovo look anche col ritorno di Ciciretti e il sogno tridente formato da Gervinho, Inglese e Biabiany.



La difesa invece è da rivedere perché anche in questo reparto ci si aspettava il colpo last minute (soprattutto un laterale basso che potesse fare anche il centrale all’occorrenza). Dopo gli arrivi di Alves, Gobbi e Dimarco e la cessione di Mazzocchi rimane un buco sulla fascia destra. Da valutare comunque i tanti giocatori svincolati che potrebbero fare al caso Parma (Benalouane in primis).



Un reparto ricostruito è il centrocampo con gli arrivi di Stulac, Grassi e Rigoni. Potrebbe essere questo il trio titolare nello scacchiere di D’Aversa. Si cercava una pedina alternativa ma Di Gennaro è saltato sul gong. Al termine delle trattative sono tanti gli esuberi in casa Parma che finiranno fuori lista. Nonostante questo il voto al mercato crociato è positivo per i reparti avanzati. In porta e in difesa si poteva agire diversamente, soprattutto per l’età media della linea a quattro davanti a Sepe. Un sette a Faggiano per la chiusura coi colpi Inglese, Grassi e Gervinho.