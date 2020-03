È il motto di questi giorni passati in casa, in attesa di ricevere il bollettino di guerra che prontamente ogni sera scuote l’ambiente. Tra le sirene delle ambulanze che gridano nelle vie semi deserte di Parma, la città non rimane in silenzio. Da un lato si contano gli oltre 100 mila euro raccolti tra la società ducale e i tifosi per il reparto Malattie Infettive dell’Ospedale Maggiore di Parma, compresi i rimborsi riguardanti il match tra Parma e Spal. Molti sostenitori crociati hanno dato seguito all’iniziativa “Aiutiamo la squadra più forte di Parma” ideata dal club gialloblu. Un modo attivo e importante per stare vicino alla comunità parmigiana, ai malati e soprattutto a medici, infermieri e personale sanitario della clinica parmigiana.



In secondo luogo non si ferma la bella campagna di comunicazione del Parma Calcio in questi giorni difficili. Decine di fotografie di bambini con la maglia gialloblu crociata vengono pubblicate sui canali social. Spiccano i piccoli capolavori su cui si nota la scritta “Andrà tutto bene”. Anche i giocatori attuali ed ex gialloblu esprimono la loro vicinanza alla comunità parmigiana in un momento davvero difficile per tutto il nord Italia e la Regione Emilia Romagna. Intanto i calciatori si allenano individualmente in casa con programmi e diete personalizzate. Il calcio giocato è ancora lontano. Ora c’è una partita più importante da vincere. In corsia ogni giorno si gioca una finale.