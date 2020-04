Un’azione da manuale. Uno dei contropiedi più belli del Parma di D’Aversa, capace di recuperare palla ed attaccare la profondità con le sue ali. Con tre passaggi si è in porta, l’attaccante colpisce a rete e porta la sua squadra in vantaggio. Non stiamo parlando (purtroppo) di calcio giocato.. Stiamo parlando del gol più bello segnato dalla squadra crociata nell’intero campionato. Nel torneo più difficile, quello che si disputa ogni giorno a soli quattro chilometri dallo Stadio Tardini.. Alla donazione hanno partecipato anche i tifosi crociati che hanno aderito al progetto legato al rimborso del rateo abbonamenti relativo al match Parma-Spal giocato a porte chiuse. L’unione squadra-città è sempre più forte e nei momenti difficili i cittadini ducali non si tirano mai indietro. Davanti al Pronto Soccorso dell’ospedale uno striscione ringrazia i veri eroi, orgoglio parmigiano che lotta per la partita più importante.Nella quarta settimana di quarantena in città non si respira ancora aria buona, che sa di fine emergenza. Il Ps Covid-19 registra pochi accessi rispetto ai giorni del picco ma la battaglia è ancora lunga e solo restando in casa si può dare il proprio contributo a fermare il contagio., spesso documentati sui canali social. Quando si tornerà al centro sportivo di Collecchio ancora non si sa. È ancora troppo presto per tornare ad abbracciarsi e gioire dopo un gol. Un gol segnato, in contropiede, nella finale più importante di sempre.