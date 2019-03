Non esisteva un modo peggiore per festeggiare la panchina numero 100 di mister D’Aversa con il Parma Calcio. L’Olimpico di Roma, ritrovato dopo quattro anni a causa della retrocessione e del fallimento dei crociati, è un vero e proprio tabù. La Lazio ha dominato dall’inizio alla fine, riuscendo addirittura a chiudere il match al 25’ del primo tempo. Il Parma non è praticamente mai sceso in campo e ha lasciato negli spogliatoi la voglia di fare risultato che ha caratterizzato la sfida col Genoa.



I risultati degli anticipi del sabato hanno spronato la zona salvezza, forse alzando anche la media punti per mantenere la categoria. Non hanno spronato però D’Aversa e i suoi giocatori che con la Lazio sono stati sovrastati in ogni fase di gioco. Se la difesa sembrava essere ritrovata dopo la gara dello scorso weekend vinta per 1-0, lo staff tecnico e i giocatori si dovranno ricredere. Il poker laziale ha lasciato un malessere generale tra i 300 tifosi giunti a Roma e a una città intera: sconfitte così non sono tollerabili soprattutto per l’atteggiamento mostrato dalla squadra che ha mollato la presa dopo appena 20 minuti di gioco. La sosta arriva nel momento giusto? Sicuramente ci sarà il tempo necessario per recuperare qualche infortunato (centrocampisti in primis). Servirà sicuramente perfezionare le due fasi di gioco per non farsi trovare impreparati nel prossimo match casalingo contro l’Atalanta in programma il 31 marzo alle 12:30. Sarebbe anche ora di provare a schierare i tre giovanissimi acquistati nel mercato di gennaio. Machin, Diakathe e Schiappacasse sono pronti e vogliono dare una mano alla squadra. Servono ancora 5/6 punti per raggiungere l’obiettivo stagionale e D’Aversa vuole ritrovare al più presto un risultato positivo nella 101ˆ panchina gialloblu.