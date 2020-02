Non ci sono distrazioni che possano impensierire il gruppo Parma. Può esserci di mezzo il calciomercato e il trasferimento di Gervinho saltato in extremis e i numerosi infortuni che da tempo ormai limitano la rosa di D’Aversa. Niente di tutto ciò ha influito sul grande risultato di Cagliari, un pareggio agguantato nel finale dopo una gara emozionante, combattuta su ogni punto di vista. Si parte dal portiere Colombi, diventato il secondo di Radu dopo l’infortunio a Sepe. Uno dei migliori in campo contro i sardi. Poi si arriva a Gagliolo e Iacoponi, qualche errore di troppo ma sempre i primi a crederci fino alla fine. A centrocampo si è messo in mostra Brugman con un delizioso assist per Kucka. E per quest’ultimo sono finiti gli aggettivi. Con Kurtic formano una coppia in mezzo al campo davvero devastante. Si arriva poi al centravanti, il vichingo Cornelius che ha preso gusto a trovare la via del gol. Giocatori decisivi ma non per la forza dei singoli. È il gruppo Parma che corre verso una salvezza anticipata in questo campionato di Serie A.



Lo ha confermato anche il mister D’Aversa, togliendosi qualche sassolino dalle scarpe nel post partita di Cagliari. Il comportamento di Gervinho ha giustamente scosso l’ambiente Parma e stupito la dirigenza crociata. Tutta la piazza è in attesa: l’ivoriano se dovesse tornare indietro non sarebbe così acclamato come nei giorni d’oro dalla tifoseria. Lo spogliatoio ha già dimostrato che in questo sport conta la forza del gruppo. A Cagliari tutti i giocatori crociati hanno salutato i duecento tifosi sotto il Settore Ospiti della Sardegna Arena. Il segnale positivo è arrivato direttamente dalla squadra in campo. Il Parma non muore mai e non si distrae facilmente dalle voci che girano fuori dal terreno di gioco.