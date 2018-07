Il Parma Calcio riassapora la Serie A dopo tre anni dal fallimento e dalla rinascita. La terza maglia nera con croce gialloblù, indossata per la prima volta in amichevole contro la Sampdoria, onora la cavalcata dei crociati dalla Serie D alla massima serie. Una casacca che ha fatto boom già nei primi giorni di vendita. Oltre 200 divise vendute in 24 ore. Si respira entusiasmo attorno al Parma anche se Campagna Abbonamenti e calciomercato non sono mai decollati. A Trento si è vista la prima uscita stagionale dei crociati contro una squadra della stessa categoria. Una differenza troppo vasta tra le due formazioni e il risultato di 3-1 finale ha sottolineato la superiorità dei blucerchiati. Il Parma ha bisogno di almeno un innesto importante per reparto per poter centrare la salvezza.

L’handicap di meno cinque potrebbe diminuire la prossima settimana, quando si saprà l’esito del ricorso della società ducale. Non aiuta il calendario, visto che nelle prime sei giornate sono ben tre le big che affronteranno i gialloblù. Occorre assolutamente fare punti in casa con l’Udinese e a Bologna contro la Spal. Poi tre partite che faranno tornare i crociati indietro nel tempo. La Juve al Tardini, l’Inter a San Siro e il Napoli al San Paolo a fine settembre. Un mese di fuoco per D’Aversa e per i giocatori crociati che esordiranno in Serie A. I punti in palio contro Udinese e Spal sono già fondamentali per la classifica indipendentemente dalla penalizzazione che avrà il Parma a inizio campionato.

Giocarsela al Tardini contro la Juventus di Cristiano Ronaldo. È questo l’obiettivo dei crociati che aspettano la sfida con i bianconeri da tre anni. L’ultima volta il Parma “fallito” regolò i campioni d’Italia per 1-0 con una rete di Josè Mauri. Si sa, la partita tra crociati e bianconeri non è come tutte le altre. In città già si respira aria di gran calcio, ricordando tutti i successi crociati sia in Italia che in Europa a danno della Vecchia Signora. Battere la Juve e trovare il giusto entusiasmo per il proseguo della stagione. È un obiettivo ma è soprattutto un sogno, visto che la corazzata Juventus arriverà ad affrontare la matricola Parma da super favorita. Nel calcio però nulla è prevedibile, soprattutto quando c’è di mezzo una sfida del genere.