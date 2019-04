Alla fine il Parma ha trovato la sconfitta anche al Benito Stirpe di Frosinone, regalando la prima vittoria casalinga ai Ciociari in questo campionato di Serie A. Altre tre reti incassate, dieci nelle ultime tre partite (quattro con la Lazio e tre con l’Atalanta). Il 4-3-3 di D’Aversa stona come i gol subiti e a Frosinone si è raggiunto il limite. La stagione del Parma non è ancora finita. Anzi ci vorrà ancora molta fatica e sudore per staccare il biglietto per la salvezza in Serie A. Di questo passo si rischia seriamente di venire risucchiati nelle zone calde ora che la stagione entra nel vivo.



Non possono essere un’attenuante le numerose assenze tra i ducali, considerando che si stava affrontando una squadra praticamente già spacciata come il Frosinone e considerando che già all’andata i crociati faticarono non poco al Tardini non andando oltre lo 0-0. Chi ha giocato ha commesso errori imperdonabili in fase difensiva e ha abbassato la guardia proprio quando la partita sembrava indirizzata verso il 2-2. In Serie A, se ti devi salvare, devi lottare su tutti i palloni fino alla fine. Ancora una volta le motivazioni hanno premiato gli avversari. I giochi sono riaperti, rimangono sei punti di vantaggio sul Bologna (che ha una partita in meno da disputare contro la temibile Atalanta). Tempo di ritrovare le energie e di rivedere gli errori commessi, i crociati già sabato pomeriggio torneranno in campo. Il Torino di Mazzarri arriverà al Tardini più agguerrito che mai. I granata sono in corsa per un posto in Europa e sicuramente vorranno vendicare la sconfitta dell’andata. Il Parma se recupera qualche giocatore infortunato può giocarsela cercando di non fallire ulteriori match point. La lotta per non retrocedere si fa sempre più intricata e i crociati al momento sono la squadra peggiore del torneo. Una difesa così, che fa acqua da tutte le parti, preoccupa tutti i tifosi gialloblu. Poi c’è l’attacco spuntato che a Frosinone nel primo tempo non si è nemmeno visto con la palla ai piedi. Serve davvero un cambio di marcia generale e in queste ultime gare D’Aversa si potrebbe giocare seriamente il suo futuro. E meno male che sono stati fatti 25 punti nel girone di andata.