La domanda che si stanno ponendo tanti tifosi crociati è la solita: “Ok comincia il ritiro a Prato allo Stelvio, ma con che giocatori?”. A dir la verità l’ossatura della scorsa stagione è rimasta, o meglio, l’organico della Serie B più qualche rinforzo arrivato nel primo anno di Serie A dopo la rinascita dalle ceneri. Il Parma che andrà in ritiro domani avrà molti buchi scoperti, in ogni parte di campo e in ogni ruolo. Si parte dalla porta, visto che Frattali e Sepe potrebbero ben presto fare una staffetta. Si attende il portiere del Napoli, pronto ad essere riscattato per una cifra attorno ai 4 milioni di euro. Non sarebbe male piazzare questo importante tassello a partire dall’estremo difensore. Sepe a titolo definitivo è una delle prossime ufficialità nell’aria. Poi si arriva alla difesa e quel lato sinistro tutto da coprire dopo le partenze di Gobbi e Dimarco. Ok Dermaku, probabile riserva di Gagliolo e Alves. Fari puntati sul giovane Pezzella per il ruolo di terzino sinistro.



Il centrocampo è il reparto più delicato sul fronte delle trattative sia in entrata che in uscita. Confidando nella fumata bianca di Grassi, in arrivo sempre dal Napoli, sono date per scontato le partenze di Dezi e Stulac destinazione Empoli. I giocatori, ancora del Parma, risponderanno comunque presente alla convocazione del mister D’Aversa per il ritiro. Nel bel mezzo degli allenamenti è previsto un vero e proprio via vai di calciatori protagonisti del calciomercato estivo. Chi parte andrà in un altro ritiro, chi arriva magari è già avanti con la preparazione. Non è detto però che le voci di mercato attorno al Parma possano concretizzarsi entro il 21 luglio, data della fine del ritiro di Prato allo Stelvio.



Come nel caso di Gervinho, arrivato in prossimità dello scorso Ferragosto, il Direttore Faggiano potrebbe aspettare ancora per andare alla caccia del numero 9 che tanto serve al Parma. Balotelli, Inglese e Falcinelli sono nomi importanti. Non è facile concludere certe trattative in breve tempo ma intanto il ritiro comincia domani e il Parma si presenta in Val Venosta con una squadra rivoluzionata. Di questa rosa tanti partiranno in prestito, sostituiti dai colpi di mercato di agosto. Quella che comincia domani può essere la settimana decisiva per sbloccare trattative importanti. Ci sono almeno 3/4 potenziali titolari che molto presto prenderanno la strada per il Trentino-Alto Adige.