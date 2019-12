È un Parma corsaro quello che ha fatto bottino pieno al Ferraris contro la Sampdoria. I crociati sanno colpire e difendersi con le unghie e con i denti per portare a casa l’unica cosa che davvero conta per la classifica: il risultato. Ci sono voluti due protagonisti assoluti del Parma di D’Aversa come Kucka e Sepe. Il primo ha realizzato il vantaggio con un prestigioso colpo di testa, il secondo ha parato il rigore di Quagliarella che avrebbe potuto regalare il pareggio ai blucerchiati. Alla fine stavolta la squadra ducale è riuscita a mantenere lo 0-1.



Si dice che si è salvi con almeno 40 punti, anche se la media negli ultimi anni sembra essersi alzata lievemente. Con 21 punti in classifica i crociati sono a metà dell’opera, con ben 4 gare ancora da disputare del girone di andata. Un risultato simile a quello dello scorso anno. Una partenza importante per un obiettivo da centrare il prima possibile. La salvezza crociata passa dai campi come quello di Genova. Un importante scontro diretto è in cassaforte e il team gialloblu non vuole fermarsi proprio ora.



Proprio sabato arriva un falso scontro diretto, visto che si andrà a giocare al San Paolo contro il Napoli. I partenopei hanno gli stessi punti in classifica dei ducali ma qualche problema nello spogliatoio. La squadra di Ancelotti a inizio stagione lottava per obiettivi importanti e ora si ritrova in settima posizione col Parma. L’aggancio in classifica sprona i crociati a provare ad andare in Campania per fare risultato, visto che si punta sempre in alto e in ogni partita il mister chiede il meglio ai suoi giocatori.