. Ci voleva un risultato positivo per staccarsi, una volta per tutte, da quota 39 e raggiungere quota 40 in classifica. Salvezza sempre più in tasca dopo il derby dell’Emilia pareggiato allo scadere grazie al ritorno del bomber Roberto Inglese. Bobby English, al rientro assoluto in campo dopo il lungo infortunio, ha assaggiato subito l’erba del Tardini con un col importantissimo che regala il pareggio contro il Bologna grazie alla sua zampata vincente. Prima ancora aveva accorciato le distanze Jasmin Kurtic, uno dei rinforzi arrivati nel mercato di gennaio, al primo centro assoluto con la maglia del Parma.. Sperando di aver abbandonato il periodo sfortunato, Inglese ha sfruttato nel migliore dei modi l’occasione di tornare in campo al centro dell’attacco. Il derby col Bologna sembrava ormai perso e il Parma si stava avviando verso la quinta sconfitta consecutiva in campionato. Ci ha pensato il giocatore più atteso, convocato dopo i mesi difficili e subito mandato in campo vista anche l’assenza di Cornelius. Il Parma si riscatta, dopo aver giocato un primo tempo sottotono e ora vede il Milan di Pioli. Mercoledì sera sarà comunque sfida aperta a San Siro. Il Parma non vince dal match di Genova e vuole sbloccarsi anche fuori casa. Se guardiamo i lati positivi del derby dell’Emilia i presupposti per affrontare le prossime gare col piglio giusto ci sono tutte. Ossigeno, entusiasmo, Kurtic e Inglese. I crociati fanno 40 e ripartono da qui.