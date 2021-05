Il triste nuovo record negativo è stato raggiunto. Il Parma, dopo essere già retrocesso con quattro giornate di anticipo, ha collezionato l’ottava sconfitta consecutiva in Serie A con il KO interno contro il Sassuolo. Non era mai successo nel cammino in massima serie dei gialloblu. Solo nel campionato di Serie B del 1931-32 si era fatto di peggio con 14 partite perse di fila. Un dato allarmante che per forza di cose mette in discussione (e ci mancherebbe altro) lo staff tecnico per la rinascita il prossimo anno nel tortuoso torneo di Serie B. Anche i tifosi giustamente si mobilitano in maniera civile contestando la squadra. La richiesta comune è di fare piazza pulita dopo una stagione veramente da incubo, dove nessuno si è salvato. Dei pochi elementi positivi di questa annata c’è l’entusiasmo intramontabile del presidente che nel suo primo anno di calcio in Italia ha raccolto meno del previsto. Ora si dovrà affiancare delle persone che masticano calcio e che conoscono la categoria della Serie B, a partire dall’allenatore e dallo staff dirigenziale.La mini rivoluzione a Parma silenziosamente è già cominciata con l’arrivo di Kalma e Ribalta. Tra dieci giorni poi comincerà il “piazza pulita” anche all’interno della rosa crociata con la partenza di molti giocatori inadatti sia economicamente che tecnicamente per il campionato di B. Comincia così l’ultima settimana di agonia per la Serie A dei crociati, con l’ultimo posto in classifica sempre più certo a 90 minuti dal termine di una stagione infernale. Domenica contro la Sampdoria finalmente calerà il sipario sulla stagione peggiore di sempre della storia recente di un club importante come il Parma. Il ribaltone è dietro l’angolo, manca poco e poi sarà rivoluzione.