Dopo la batosta di Roma almeno si è visto qualche sprazzo di calcio giocato (e qualche tiro in porta).. A differenza di Cornelius e Karamoh, attori non protagonisti del match di coppa contro il Cosenza, Brunetta svolge alla perfezione il ruolo di trequartista e si fa trovare quasi sempre al momento giusto nel posto giusto. Una doppietta da vero attaccante e un altro gol sfiorato dopo una grande azione personale. Per il resto il Parma B prova a fare la partita, facendo girare palla e cercando di proporre il proprio gioco. Non sempre la ricetta del 4-3-1-2 riesce, soprattutto quando il Cosenza riparte con i suoi attaccanti veloci e mette a rischio la difesa Ducale in più di una occasione. Non è mancata la sofferenza anche stavolta in fase difensiva e in vista del match col Genoa non è una notizia positiva.Archiviata la pratica Coppa Italia (i crociati affronteranno la Lazio agli Ottavi), ora testa alla gara di lunedì sera in programma al Ferraris contro i rossoblu. Una sfida fondamentale e da non sbagliare visto che la zona rossa della classifica è sempre più vicina.. Liverani ci ha provato col Cosenza e ritenterà col Genoa. Anche se salirà il livello di difficoltà lo spirito deve essere lo stesso. Quello della garra mostrata da Brunetta e dai giovani ragazzi che sono scesi in campo nella ripresa del match di Coppa Italia.