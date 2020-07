. Dopo la salvezza matematica contro il Napoli mercoledì sera, il giorno dopo è uscita la notizia della trattativa avviata per il passaggio di proprietà al Gruppo Al Mana. Poi si è tornati subito in campo e i gialloblu sono andati a Brescia a vincere con il gol capolavoro di Kulusevski. Una settimana che non poteva finire meglio per il Parma Calcio visto che in classifica ha ampiamente migliorato il risultato dello scorso anno, ritrovando compattezza grazie alla grande forza di tutto il gruppo guidato da mister D’Aversa. Contro il Brescia già retrocesso ci si aspettava la riconferma della prestazione positiva vista contro il Napoli. Soprattutto ci si aspettavano altri punti in classifica e puntualmente al Rigamonti sono arrivati allo scadere.Una volta tornato nella parte sinistra della classifica, il Parma ha ancora due gare da giocare con spensieratezza, consapevole che vincere aiuta a vincere, anche se il prossimo avversario sarà l’Atalanta di Gasperini. Non sarebbe male però vendicare l’esagerata sconfitta dell’andata contro la Dea. I ragazzi di D’Aversa sanno che possono mettere in difficoltà chiunque, anche uno dei migliori attacchi di tutta Europa. In ogni caso al termine della prossima settimana si tirerà una riga sulla stagione del Parma. Una stagione più che positiva, caratterizzata da vittorie importanti contro alcune big, valorizzazione di giocatori (seppur di altre squadre) e voglia di concludere bene il campionato.e quando ci sarà la fumata bianca per il passaggio di proprietà al gruppo Al Mana si potrà davvero cominciare a programmare ciò che verrà, a partire dalle trattative di calciomercato e dai giocatori che i Ducali dovranno riscattare.