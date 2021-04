Del Parma visto a Torino si salva il primo tempo, quando è venuta fuori la grinta e il pressing della squadra di D’Aversa. Il vantaggio di Brugman su una punizione calciata alla CR7 ha illuso i crociati, raggiunti prima del 45’ dal sinistro imparabile di Alex Sandro. Altri tre gol subiti all’Allianz Stadium, stavolta dall’incolpevole Colombi e una partita già scritta a pochi minuti dall’inizio della ripresa, quando sempre Alex Sandro ha realizzato la sua doppietta personale. Dopo la rocambolesca sconfitta di Cagliari non è arrivata la svolta in campionato. Vincere a Torino contro la Juventus non è mai facile, nemmeno in una situazione di classifica da zona Europa. Figuriamoci nell’attuale situazione del Parma, a undici punti di distacco dalla zona salvezza. Nella mente dei tifosi però c’è ancora la magnifica vittoria del Parma già fallito contro la Juve nel 2015. Quel pomeriggio al Tardini uscì l’onore e la voglia di battere i Campioni d’Italia.Stavolta l’impresa non è riuscita e da Torino i ducali tornano a casa senza punti. La terza sconfitta consecutiva è amara perché proietta il Parma verso il baratro della Serie B.. Oltre ad essere la squadra che ha vinto meno partite (3 su 32 giocate). Quella che arriverà a breve sarà una retrocessione meritata, visto i diversi errori fatti durante questa stagione sia dal punto di vista tecnico che dalle prestazioni sul campo. Ora rimangono solo poche partite per salvare l’onore, poi sarà tempo di programmare la prossima stagione con il grande entusiasmo del Presidente Krause.