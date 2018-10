. La partita del Parma poteva avere un esito diverso e un pareggio sarebbe stato più giusto ma al triplice fischio sono addirittura due le reti al passivo.per una giornata no degli esterni però tengono bene il campo per oltre un’ora di gioco. Bastano dieci minuti finali per stravolgere la gara e regalare tre punti pesantissimi alla Lazio.Il Parma già nel primo tempo crede di poter strappare almeno un punto alla Lazio e gioca gran parte della gara per portare a casa il pari. Poche occasioni da gol crociate e tanta quantità in mezzo al campo per cercare di fermare gli inserimenti di Parolo e Milinkovic Savic. I centrocampisti ducali Stulac e Barillà, migliori in campo, reggono per oltre un tempo ma. Nota negativa il gioco del Parma sugli esterni. Di Gaudio e Siligardi non hanno reso come nella trasferta di Genova.Dopo un match dove la Lazio è stata premiata per la voglia di vincere e il Parma penalizzato per aver cercato di mantenere lo 0-0, già si pensa alla prossima gara di campionato. A Bergamo contro l’Atalanta non sarà facile ripartire. Contro i nerazzurri, tornati in forma con una cinquina rifilata al Chievo, potrebbe rientrare l’arma in più dei crociati.e il Mister D’Aversa lo ha risparmiato nel derby personale contro la Lazio. I ducali in settimana guarderanno gli errori commessi per andare a Bergamo a strappare importantissimi punti salvezza.