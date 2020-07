Mai così male nell’era D’Aversa, dopo l’ennesima sconfitta incassata dal Parma Calcio contro la Sampdoria. Una gara giocata a metà, come se le partite finissero al 45’ e non al 90’. Due gol segnati nel primo tempo e tre subiti nel secondo; un match in discesa che si è trasformato addirittura in salita ad inizio ripresa, quando il Parma è praticamente rimasto negli spogliatoi lasciando campo libero alla Sampdoria.. E non ci sono scuse di infortuni, arbitraggi e calure estive, visto che le formazioni che incontra il Parma hanno sempre in più quel che basta per arrivare alla vittoria e di conseguenza muovere la classifica. Il discorso cade a pennello per la Sampdoria, capace di segnare tre reti e rimontare il Parma in classifica. Si chiama fame di punti e voglia di salvarsi a tutti i costi. Punti che sono ancora 40 per i gialloblu (ultimo risultato utile il 2-2 finale contro il Bologna). È la maledizione dei 40 punti? Di solito a quella soglia si è salvi ma non basta rimanere fermi a 40 per dare un senso positivo alla stagione crociata.Bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare a testa bassa per affrontare le ultime quattro gare col piglio giusto. Anche se non è mai mancata la prestazione nelle ultime gare giocate, è arrivato il momento di guardare la classifica e capire quanto può contare terminare la stagione nella parte di sinistra. Si parlava addirittura di Europa dopo la vittoria di Genova, ora si parla di una salvezza (ancora da raggiungere matematicamente) che è già praticamente in tasca da tempo. Ciò non vuol dire che si può andare in vacanza: dopo la salvezza occorre chiudere in maniera dignitosa la stagione. Non solo per il presente ma anche per quello che potrebbe succedere ad agosto, quando terminerà questo campionato infinito.