Il ds delparla a Dazn dopo la sconfitta interna contro la Sampdoria: "Ottimo primo tempo, ma non sono contento del risultato e per questo c'è rammarico. Abbiamo fatto bene prima del lockdown e al ritorno subito dopo, poi per errori non solo nostri abbiamo inanellato quattro sconfitte e oggi speravamo di dare una gioia a società e tifosi. Tolto il pareggio in extremis con il Bologna, non stiamo facendo una bella figura e in queste partite che mancano dobbiamo cercare di rimboccarci le maniche. Chiedo di stare più attenti come eravamo prima, prima non prendevamo gol su calci da fermo, ora invece alla prima occasione ci puniscono. E dispiace per Sebe che, nonostante stia facendo bene, ogni domenica deve raccogliere diversi palloni da dentro la porta. Bisogna stare sempre all'erta, abbiamo fatto 40 punti e abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti. Oggi non era facile fare una ripresa come il primo tempo, perché giocando alle 17.15 faceva abbastanza caldo. Mi aspettavo che non potesse succedere anche se ci speravo, come speravo in un risultato positivo".- "Queste partite fanno pensare tanto, anche per capire cosa si deve fare per migliorare la squadra in futuro. Normale che valutiamo tutto, ma pure me stesso nel mio lavoro come il mister valuta se stesso. Cerchiamo sempre di essere uniti e coesi, ma quando le cose non vanno bene dobbiamo farci un esame di coscienza. Ora io e la mia squadra non siamo contenti, perché stiamo regalando tanto e prima non accadeva, portavamo a casa i risultati. I 40 punti ne sono la prova".- "Cosa dico ai tifosi? Più che per le prestazioni, chiedo scusa per i risultati. Tolto il secondo tempo oggi e qualche distrazione con il Milan o il primo tempo con il Bologna o con la Fiorentina, nelle altre gare non me la sento di colpevolizzare nessuno, nemmeno me stesso. Per i risultati sì che chiedo scusa, è normale, non fanno piacere a nessuno dopo tutto quello che avevamo fatto di buono. Buttarlo al vento nelle ultime sette-otto partite mi dispiace".