. Giunti a metà mese e con un tour de force alle porte, occorre ritrovare energie e voglia di vincere per. Sulla strada crociata per questa annata soddisfacente ci sono ancora tre partite da affrontare col piglio giusto. Bologna, Fiorentina e Roma con il derby in programma sabato pomeriggio al Tardini., visto che la squadra ha creato veramente poco per mettere in difficoltà la Sampdoria. Un solo tiro in tutto il match (l’occasione di Iacoponi) non è bastato per portare a casa almeno un pareggio.Il lato positivo della giornata è extra calcistico, ovvero ilche cade proprio il 16 dicembre.nel campo che ha visto i ducali salutare la massima serie tre anni fa. Il Parma è tornato nella categoria che gli spetta, omaggiato anche dai gemellati tifosi di casa con uno striscione emozionante: “”. Grande domenica di sport e di amicizia tra le due tifoserie.Archiviata la partita con la Samp, il Parma già domani riprende la preparazione.tra le mura amiche sabato alle 18. I crociati, sempre più Gervinho dipendenti, attendono con ansia il pieno recupero del giocatore ivoriano. Le ultime tre partite del 2018 diranno qualcosa di più sulla classifica del Parma. I punti conquistati nelle recenti gare non sono molti e la vittoria di dicembre serve per dare una svolta.