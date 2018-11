Sia chiaro fin da subito. Il derby inteso come stracittadina a Parma non esiste, anche se per tutti i tifosi la partita con la P maiuscola intesa come derby è stata vinta. Anzi, sono due.nel match di andata, proprio qualche giorno prima di Natale. Un bel regalo per Lucarelli e compagni. Poi il ritorno sotto il diluvio al Tardini con il guizzo vincente di Biabiany.che si trovano oltre il fiume Enza. Oggi, in Serie A, ci sono partite che si possono considerare derby per le numerose squadre dell’Emilia. Una di queste è la gara traI crociati, stabili a ben 17 punti in classifica dopo la strepitosa vittoria di Torino, affrontano la sosta Nazionali con tranquillità e spensieratezza in vista del match interno con i neroverdi. La squadra di Squinzi dista a sole due lunghezze dai ducali e ha qualche ambizione in più dei neopromossi. Nulla toglie alla formazione di D’Aversa di. La cosa fondamentale è che(i famosi 40 punti come obiettivo stagionale per ottenere la salvezza in Serie A).Non sarà facile mettere il bastone tra le ruote anche a Berardi e Boateng. Il: quattro risultati utili consecutivi tra cui la vittoria esterna di Verona col Chievo. Anche il Parma vuole continuare il periodo positivo ma soprattutto vuole ritornare alla vittoria nel suo stadio che manca dal 30 settembre (1-0 contro l’Empoli).. In più i nuovi innesti a centrocampo potrebbero portare nuove sorprese anche in fase offensiva, sia sul fattore gioco che negli inserimenti. Il Parma di Torino ha stupito tutti, compreso il mister D’Aversa che ha avuto il coraggio di mandare in campo dall’inizio giocatori come Scozzarella, Bastoni e Biabiany.