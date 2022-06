L'ex centrocampista della Juventus Mohamed Sissoko, in bianconero dal 2007 al 2011, intervistato da TuttoJuve.com parla del possibile ritorno alla Juve di Paul Pogba.



E' sicuramente un upgrade per questa squadra, poi i tifosi sarebbero super felici di questo ritorno. Lui ha lasciato un buon ricordo, si è fatto conoscere al mondo intero con questa maglia e ora ritornerebbe più maturo e consapevole dei suoi mezzi. Sarebbe un grandissimo colpo".



Meglio la Juventus, e quindi rivederlo in Italia, del Paris Saint Germain?

"Lui conosce molto bene l'ambiente, ritornerebbe in un posto in cui è molto amato. Ho giocato a pallone, sono ben consapevole di cosa significa tornare a casa. In questo momento, per lui, andare in un posto diverso da Torino non sarebbe la stessa cosa".



Effettivamente, pur essendo francese e campione del mondo con la sua nazionale, in Ligue 1 non ha mai giocato.

"Sì è vero, poi la Juventus è molto ambiziosa e vorrà ritornare fin da subito in vetta. Paul sarebbe il leader di questa squadra, lo vedo bene come futuro capitano proprio per il suo carisma e la sua personalità".