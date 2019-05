Marco Parolo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Lazio-Bologna (3-3)



RAMMARICO - "Bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Abbiamo centrato il minimo, la qualificazione in Europa League, ma potevamo lottare per la Champions League. Abbiamo vinto la Coppa Italia, potevamo anche andare avanti in Europa League, ma qualche infortunio di troppo ci ha bloccato. Se riusciamo ad essere sempre uniti e compatti possiamo farcela. Anno dopo anno possiamo fare sempre meglio, prendiamo il caso del Napoli che prima di essere secondo ha fatto tanti anni quarto-quinto. Dobbiamo essere più compatti, sempre vivi, così possiamo fare il salto di qualità.



INZAGHI - Se Inzaghi resta? Aveva una voglia incredibile di vincere questa partita. Non mi sembra uno che pensa di andarsene".