Marco Parolo ha parlato a Lazio Style Channel dopo il pareggio biancoceleste per 1-1 in Champions League maturato ieri a San Pietroburgo contro lo Zenit: "Siamo un gruppo che sopperisce alle assenze, che speriamo ovviamente di eliminare presto. Questa squadra dimostra sempre di potersela giocare con tutte, poi le partite durano 90 minuti quindi serve sempre pazienza nel saper gestire i momenti che capitano. Adesso testa alla Juventus!". Lazio-Juve è in programma domenica alle 12.30 all'Olimpico, con il mistero legato alle positività e disponibilità dei giocatori a disposizione di Inzaghi, in primis Immobile.