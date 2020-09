Una classicissima della prima giornata di Serie A. Verona e Roma sono abituate a incrociare i guanti all’esordio, sull'erba del Bentegodi. Un inizio, secondo la cabala, molto favorevole ai giallorossi visto che a Verona, sponda Hellas, sono imbattuti nei sei precedenti. Inoltre, la Roma non perde la prima giornata in Serie A da ben 11 anni: l‘ultima sconfitta è datata agosto 2009 contro il Genoa. Anche per questo la formazione di Fonseca, secondo le quote calcio Serie A, è favorita, a 2,05, nei confronti dei padroni di casa veronesi, dati a 3,50. Leggermente inferiore la quota del pareggio, 3,45. Una sfida, quella di sabato sera, tra due formazioni che praticano un gioco offensivo tanto che l’Over, 1,70, si fa preferire all’Under, 2,02. La vittoria di misura dei capitolini, risultato uscito già in sette occasioni con il Verona padrone di casa, si gioca a 8,20 mentre il 2-1 per i gialloblù di Juric, punteggio dell’ultima vittoria in A contro la Roma ma ormai vecchia di 24 anni, pagherebbe 15 volte la posta. I campioni d’Italia della Juventus, affidati all’esordiente Pirlo, ricevono la Sampdoria di Ranieri nel posticipo domenicale. Pronostico, al pari del bilancio complessivo, tutto dalla parte bianconera visto che il successo di CR7 e compagni si gioca a 1,27 contro il 9,50 dei doriani. L’Over, dato a 1,45, è quasi scontato rispetto all’Under, in quota a 2,55. Il 2-0 in favore della Juventus, risultato tra i più frequenti quando si sfidano bianconeri e doriani, è dato a 6,60 mentre quello in favore dei genovesi pagherebbe 70 volte la posta. Piccola curiosità: nell’ultimo confronto alla prima giornata tra Juve e Samp, in campo c’era Andrea Pirlo. Di seguito, le altre quote calcio Serie A. Fiorentina a 1,90, avanti rispetto al Torino, così come il Napoli, in quota a 1,62, è favorito a Parma con i ducali, 5,15. Tra Genoa, 1,95, e Crotone, 3,75, subito punti importanti mentre il Sassuolo, a 2,00, ospita il Cagliari dell’ex Di Francesco, vincente a 3,30. Infine nel Monday Night, il Milan, a 1,55, cerca i tre punti contro il Bologna, in quota a 5,65.