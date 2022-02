L'ha diramato una nota ufficiale nella quale esprime soddisfazione in seguito alla decisione deldi far rigiocare la gara contro la, in programma lo scorsoe non disputata per via del provvedimento dell'ASL di Udine.Il comunicato:Udinese Calcio esprime piena soddisfazione per la decisione, numero 68 del 18 febbraio scorso e divenuta definitiva oggi, del Giudice Sportivo della Lega Serie A, dott. Gerardo Mastandrea, inerente la gara Fiorentina – Udinese in programma originariamente lo scorso 6 gennaio e non disputatasi a causa del provvedimento dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale che aveva impedito a Udinese Calcio l’esercizio di sport di contatto e la quarantena per il gruppo squadra a causa dei tanti casi di positività al Covid riscontrati all’epoca dei fatti. Suddetto provvedimento, peraltro, ha visto riconosciuta la sua efficacia in virtù della recente pronuncia collegiale del TAR Friuli Venezia Giulia.La decisione del Giudice Sportivo di far disputare regolarmente la gara, in data da fissare successivamente, riconosce, dunque, la virtuosità e la trasparenza del comportamento di Udinese Calcio, oggettivamente impossibilitata a viaggiare verso Firenze, tutti aspetti espressamente sottolineati nella decisione del dott. Mastandrea in cui si legge che “nessun particolare addebito, anche in termini di carenza di una perfetta diligenza o, al contrario, di compartecipazione causale, può essere imputato alla società Udinese, a fronte di una siffatta tipologia di provvedimento ASL (al momento valido ed efficace) e, non da ultimo, dal contegno tenuto dalla medesima società nella fattispecie”.Viene, così, ribadita l’assoluta integrità di Udinese Calcio, costantemente attenta al rispetto di regole, protocolli e normative per far si che, con lealtà, correttezza e trasparenza, vengano salvaguardati la regolarità delle gare e dei risultati sportivi.