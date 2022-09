Si è svolta presso la sede di Radio Vaticana la conferenza stampa di presentazione della terza edizione della Partita della Pace. Il match è in programma il 14 novembre, allo stadio Olimpico di Roma. Parteciperanno le più grandi stelle del calcio mondiale e sarà l’occasione per dare un messaggio di pace e per ricordare Diego Armando Maradona. A rappresentare la Roma erano presenti Marash Kumbulla e Federico Pastorella. Per la Lazio il presidente Lotito e Ciro Immobile. Ci sarà anche un All Star Game e un grande spettacolo musicale poco prima del ricordo di Diego. I due capitani saranno Ronaldinho (Resto del Mondo) Immobile (Italia). Ci saranno altri campioni del mondo del calcio: da Claudio Caniggia a Ciro Ferrara passando per Hristo Stoichkov. Il costo dei biglietti varia dai 10 ai 20 euro e ci saranno degli sconti per i bambini. Durante l'evento sono stati mostrati anche due video di Mourinho e Dybala che invitano le persone a comprare i biglietti per la Partita della Pace.