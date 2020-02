Vincenzo Spadafora, Ministro dello sport, commenta così la decisione di rinviare, al 13 maggio, tutte le partite a porte chiuse, da Juve-Inter a Milan-Genoa, in programma questo weekend: “Sono soddisfatto per la collaborazione che in queste ore è stata dimostrata da FIGC e Leghe Calcio e anche dal Coni”. Secondo quanto appreso dall’Ansa, in particolare il ministro ha apprezzato la decisione della Lega Serie A, che ha stabilito il rinvio delle partite inizialmente previste a porte chiuse: poter far svolgere queste partite alla presenza del pubblico garantirà lo spettacolo e la giusta partecipazione dei tifosi.