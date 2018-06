Fiorentina al lavoro per Mario Pasalic. Pantaleo Corvino - secondo quanto riportato da La Nazione - dovrà parlare col Chelsea che non ritiene il centrocampista, la scorsa stagione allo Spartak Mosca, un intoccabile. Il croato in Russia ha disputato una stagione tutto sommato positiva e i viola puntano a un prestito con riscatto (obbligatorio) già fissato a circa nove milioni di euro. Per il direttore generale dell’area tecnica gigliato potrebbe essere il profilo ideale da affiancare a Veretout.