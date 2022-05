, si sa, fu un grande appassionato di calcio e un discreto giocatore. Quelli, a Bologna, nel periodo in cui “lo squadrone che tremare il mondo fa” vinse quattro scudetti di fila (a partire dal 1935),. Giocava anche quattro ore al giorno, mancino ala sinistra.Sua una delle più folgoranti definizioni di questo sport: “E’ l’ultima rappresentazione sacra del nostro tempo. Un rito, nel fondo, anche se evasione”. Sacro perché basato sulla fede, non sulla ragione, pervaso da indiscutibili, irrazionali, appartenenze.Quando poteva, P.P.P. giocava. In calzoncini e maglia rossoblù o anche in mocassini e cravatta.I due film si stavano girando contemporaneamente a poca distanza, fra Parma e Mantova.Terminò 5 a 2 per questi ultimi. Pasolini ci rimase molto male, anzi se andò prima della fine, peggiorando ancor più i rapporti con Bernardo, figlio dell’amato poeta Attilio Bertolucci. Sembrava che l’ira fosse colpa del poeta friulano, reo di non saper perdere. Invece, lo si riscopre oggi, aveva ragione.Rileggendo una cronaca d’allora e vedendo il documentario “Centoventi contro Novecento. Pasolini e il calcio” di Alessandro di Nuzzo e Alessandro Scillitani, lo studioso rivela che quella partita era truccata: tra i Novecentini vennero schierati, fraudolentemente, quattro ragazzi delle giovanili del Parma. Ad uno di questi, particolarmente bravo, Pasolini aveva chiesto a bruciapelo che cosa facesse sul set di “Novecento”. Il ragazzo s’impappinò e disse: “Nulla, gioco nel Parma”.Mantenne il segreto per molto tempo, poi lo confessò in un’intervista alla “Gazzetta dello Sport”. Aveva segnato anche un goal, ma se ne vergognava. In fondo aveva contribuito a rendere profana una sacra rappresentazione.