Pasquale Bruno, ex difensore di Juventus e Torino, intervistato da La Nazione parla di Dusan Vlahovic: "Consiglio ai tifosi viola di ignorarlo, solo tanta indifferenza. E' un giocatore interessante ma non un fenomeno, sarei curioso di vederlo in Premier League. Lì avrebbe qualche problemino in più. Bremer e Demiral, ad esempio, ogni volta che lo incontrano non gli fanno vedere palla. Lo annientano".