Tempo di visite mediche per Javier Pastore alla Roma. Il trequartista argentino classe 1989, ormai ex PSG, è arrivato in prima mattinata a Villa Stuart, dove si sta sottoponendo alle visite mediche di rito prima di firmare il contratto quadriennale fino al 2022 col club giallorosso da 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Che per il suo cartellino sborsa 20 milioni di euro più altri 4 milioni di bonus, in pratica la stessa cifra incassata dall'Inter per Nainggolan (più i cartellini di Santon e Zaniolo). Si tratta dell'ottavo acquisto della Roma in questo mercato estivo dopo gli arrivi di Coric, Marcano, Cristante, Kluivert, Mirante, Santon e Zaniolo.