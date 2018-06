Javier Pastore è arrivato a Roma, pronto a iniziare la sua nuova avventura in giallorosso. Con un post pubblicato sul suo profilo Facebook, il Flaco ha voluto congedarsi dai tifosi del Paris Saint-Germain: "Non pensavo potesse arrivare questo momento, ma ora è tempo di salutarvi. Voglio ringraziare tutti i parigini che mi hanno accolto magnificamente, che mi hanno permesso di sentirmi a casa in tutti questi anni. Voglio soprattutto ringraziare tutti quei tifosi che mi hanno trasmesso ogni giorno grande amore: porterò tutti nel cuore. Sono stato uno dei primi ad essere protagonista di questo progetto, ho vissuto grandi emozioni, sollevato molti trofei e conosciuto tante belle persone. Sette anni sono lunghi, ma al vostro fianco era come se non fossero abbastanza, mi sarebbe piaciuto darvi ancora di più. Ringrazio infinitamente Sua Altezza, Nasser, Antero e tutti i dirigenti e i membri dello staff che mi hanno sostenuto. Auguro il meglio anche a tutti i miei compagni. Continuate a vincere, mi mancherete. Vorrei anche dedicare un pensiero alle altre persone che sono state importanti per la mia carriera come Angel Cappa, Walter Sabatini e Leonardo. Come si dice, 'tutte le strade portano a Roma', così sono tornato in Italia, ma spero di rivedervi ancora. Vi amo".