Javier Pastore è sbarcato a Roma ed è pronto per iniziare la sua nuova vita giallorossa. El Flaco arriva nella capitale per rilanciarsi dopo essere finito ai margini del Paris Saint-Germain, che però ha rappresentato un capitolo importante per la sua carriera. Il centrocampista argentino ha salutato i suoi ex tifosi con un post su Facebook: “Non pensavo che sarebbe successo, ma è ora di dire addio. Vorrei ringraziare tutti i parigini che mi hanno accolto magnificamente, che mi hanno fatto sentire a casa in tutti questi anni. Vorrei ringraziare soprattutto tutti i tifosi, che mi hanno sempre trasmesso un amore ineguagliabile; li porterò sempre nel mio cuore. Sono stato il primo a credere in questo progetto, ho vissuto grandi emozioni, ho collezionato molti titoli, ho conosciuto persone meravigliose e mi sono emozionato al Parc des Princes – ha continuato Pastore -. Sette anni sono molto lunghi, eppure è come se non fossero stati abbastanza, perché avrei voluto dare ancora di più. Vorrei anche regalere un pensiero a chi è stato importante per la mia carriera, come Angel Cappa, Walter Sabatini e Leonardo. Come si dice, ‘tutte le strade portano a Roma’. Quindi torno in Italia, ma spero che ci rivedremo presto. Vi voglio bene. Ici c’est Paris!”