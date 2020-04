. "Seguo molto i rossoneri. Quando riesco guardo qualche partita, altrimenti mi documento", racconta l'attaccante brasiliano, oggi al, a La Gazzetta dello Sport. Il Papero prosegue: "Sono dispiaciuto di vederlo ormai da un po’ in condizioni così critiche, ma vedo anche che la proprietà sta provando a ripartire e quindi i tifosi devono avere fiducia".- Pato commenta anche il caos societario, con il licenziamento die il probabile addio anche di. L'attaccante del San Paolo parte proprio dalla brusca separazione con il dirigente croato: "Penso sia entrato con la testa di aiutare e ci ha sempre provato.. Maldini? La società deve lasciarlo lavorare, conosce la testa dei giocatori, sa cosa significa questo club ed è in grado di riportarlo in alto. Mi auguro possa avere una strada lunga in rossonero.. Ci ho giocato insieme e so cosa può dare al Milan - spiega -. Da compagno mi ha dato consigli e aiutato, una volta ci siamo anche scontrati, lui è un personaggio molto schietto. Ci sentiamo regolarmente, l’ultima volta è stato due settimane fa".A - E con Maldini, Pato indica un'altra conferma necessaria, quella di: "Il club deve puntare su di lui, è troppo prezioso per i giovani ed è letale in area. È uno che tira il gruppo, ti fa dare il massimo. E poi è molto intelligente, si cura bene. Mi trattava in modo ruvido? Mi chiedeva sempre la palla, spesso in modo brusco. Una volta col Napoli ho segnato dopo aver deciso di concludere l’azione da solo nonostante lui fosse piazzato bene. Mi sono detto: 'se non faccio gol mi ammazza'. In generale direi che ci siamo capiti bene. Che tris facevamo con Robinho. E quanti gol".- Pato commenta poi un altro possibile ritorno al Milan, quello di: "Può fare bene da dirigente, è molto intelligente. E sarebbe un bel mix con Maldini. Mi propongo anche io, se serve... (ride, ndr)". Pato con tanta voglia di rossonero, non esclude neanche di poter vestire nuovamente la maglia del Diavolo: "Mi piacerebbe tornare in Europa. Dai, faccio bene quest’anno, vinco la Libertadores e poi torno.".