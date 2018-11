Patric non è un titolarissimo in casa Lazio: sulla destra Inzaghi gli preferisce spesso Marusic, nonostante la crescita dimostrata dallo spagnolo. In compenso è super titolare sul campo della solidarietà: lo spagnolo è stato contattato da un suo fan che gli ha chiesto sui social un saluto per la sorellina, appena operata all'occhio per una malattia. L'esterno della Lazio ha fatto di più: ha invitato lei e il fratello Matteo allo stadio: "Fatevi forza, Matilde spero che tu stia presto bene, volevo invitarvi allo stadio a conoscere la squadra e ho l'opportunità di regalarvi la mia maglia".