La Juventus ha ottenuto il patteggiamento per la manovra stipendi, in accordo con la Procura Federale e accettato dal Tribunale Federale Nazionale. Solo una multa da quasi 720mila euro e niente punti di penalizzazione per il club bianconero. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha commentato: "C’è un momento per la verifica, gli accertamenti e i giudizi ma c’è anche un momento per decidere e guardare al futuro con maggiore serenità, un momento per la progettualità. Tutto, nel rispetto delle regole. Quest’ultimo atto è previsto dalle nostre norme, dal codice di giustizia sportiva, auspicabile e condiviso. Credo sia il risultato più bello per il calcio italiano l’aver trovato un momento di serenità".