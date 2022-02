Pau Lopez è tornato a parlare di Roma a L’Equipe. L’ex portiere giallorosso, ora al Marsiglia, ha commentato la sua avventura giallorossa da poco conclusa con queste parole: “Non è per la pressione che non ho mostrato il meglio di me. Non provavo più gioia nell’allenarmi e avevo perso la passione per il calcio. Il Marsiglia è arrivato al momento giusto. L’atmosfera qui, lo spogliatoio, il modo in cui gioco, non lo so perché, ma fin dall’inizio ho ritrovato l’entusiasmo che avevo perso” ha detto il portiere, “Lì ero felice solo quando lasciavo il centro di allenamento e tornavo a casa dalla mia famiglia. La Roma è stata una grande sfida, un club che può giocare l’Europa ogni anno. Ma quando non sei felice, non sei felice. Io non sono un appassionato che guarda il calcio tutto il giorno. Gioco perché mi piace, mi sto divertendo, non è un lavoro”. Lo spagnolo ha ammesso di aver pensato più volte: “Maledetto il giorno in cui ho deciso di lasciare il Betis”.