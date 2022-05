Pau Torres, difensore del Villarreal, ha presentato in conferenza stampa la semifinale di ritorno di Champions League, contro il Liverpool di Klopp: "Oggi siamo un Villarreal migliore rispetto a quello della scorsa settimana. Avremo i tifosi dalla nostra parte, tutti consapevoli di quello che ci stiamo giocando. Basta segnare un gol per riaprire la qualificazione, siamo tranquilli e sappiamo cosa fare. Il Liverpool non ci ha sorpresi all'andata, era favorito ad Anfield e sapevamo cosa aspettarci, ma manca ancora la seconda parte della sfida".