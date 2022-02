Pau Torres, difensore del Villarreal ha parlato ad As nel prepartita della sfida di Champions contro la Juve.



"Siamo in un buon momento, stiamo trovando vittorie anche fuori casa e nel nostro stadio ci sentiamo più forti - spiega -. Arriviamo con fame e molta ambizione. La Juventus è favorita contro di noi, ma possiamo essere la sorpresa. Quest'anno ci sono rivali forti in Serie A, con squadre come Atalanta, Inter e Milan, ma i bianconeri si sono rinforzati nel mercato invernale".