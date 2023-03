E’ il 27 marzo 1994.L’Aston Villa ha appena battuto il favoritissimo Manchester United nella finale di Coppa di Lega inglese.Un 3 a 1 netto ed inequivocabile, frutto di una condotta di gara intelligente ed equilibrata da parte dei “Villans”, letali in contropiede con Atkinson e Saunders e con una difesa impeccabile.Al centro di questa difesa c’è un autentico colosso.E’ irlandese, ha quasi 35 anni, ha già subito diverse operazioni alle sue martoriate ginocchia, ma oggi è stato semplicemente sensazionale.Il suo nome è Paul Mc Grath, detto anche “God” dai tifosi del Villa Park.La partita è finita da pochi secondi.Le due squadre sono in campo in attesa di salire al palco delle premiazioni nella magnifica cornice di Wembley.Alex Ferguson, manager del Manchester United, entra nel rettangolo di gioco e si dirige verso i giocatori dell’Aston Villa raccolti in gruppo nel cerchio di centrocampo.Si avvicina proprio a Mc Grath.Ferguson gli sorride e gli tende la mano.“Complimenti figliolo, hai davvero giocato una grande partita”.Mc Grath non riesce ad esprimere nient’altro che un sorriso imbarazzato.E’ la prima volta che i due si parlano dopo quasi 5 anni.L’ultima volta era stato nel novembre del 1989 quando Alex Ferguson, già allenatore dei Red Devils, aveva comunicato a Paul Mc Grath, giocatore del Manchester United da ben 7 stagioni, di averlo ceduto all’Aston Villa.“Ci ho messo parecchi anni a superare quella delusione. Non riuscivo ad accettare di essere messo alla porta così” ricorda lo stesso Paul Mc Grath.“Poi un giorno ho finalmente capito che aveva ragione lui. Ero un alcolizzato ed un danno per il club e per i miei compagni di squadra”.La madre vive a Dublino e con la scusa di cercare lavoro si allontana dalla famiglia e si trasferisce a Londra per fare nascere il figlio.Paul non ha neanche un mese quando viene dato in affido ad una nuova famiglia.“Mia madre mi disse anni dopo che non avrebbe potuto in ogni caso portarmi a casa perché suo padre l’avrebbe uccisa. L’ho conosciuto molti anni dopo. Mia madre aveva perfettamente ragione. Lo avrebbe fatto davvero” ricorda Paul Mc Grath.Troppo vivace, troppo indisciplinato.Paul torna dalla madre per qualche giorno ma alla fine lei non trova di meglio che metterlo in un orfanotrofio a Dublino.Paul è qui che passa la sua infanzia.Senza amore, senza coccole e senza calore.Siamo negli anni ’60.In Irlanda di gente di colore a quell’epoca ce n’è davvero pochissima.“Per anni abbiamo pensato di essere gli unici neri in tutta l’Irlanda” ricorda Paul di quel periodo.“Avevamo un gioco, uno solo. Con dei vecchi pneumatici che un gommista generoso regalava all’orfanotrofio. Noi passavamo giornate intere a farli rotolare o a saltarci dentro”La madre ogni tanto lo va a trovare.Una volta si presenta con la sorellastra di Paul, avuta da una nuova relazione.E’ di colore come lui, si chiama Okuba.“Quando se ne andavano insieme dopo aver passato un po’ di tempo con me non riuscivo a capire perché mi lasciavano lì invece di portarmi via con loro” ricorda Paul ancora oggi con un velo di tristezza.Poi però arriva la svolta.Iniziare la scuola dell’obbligo vuol dire anche iniziare a praticare sport, soprattutto sport di squadra.Paul è agile, potente e ha una capacità innata per qualsiasi disciplina in cui decida di cimentarsi.Non passa molto tempo prima che venga notato dal grande Billy Behan, il famoso scout del Manchester United a cui sono legati i nomi di campioni irlandesi come Don Givens, Kevin Moran e Tony Dunne.Il Manchester United ce lo ha nel mirino per qualche stagione e quando Paul, alla suo primo anno nella Prima Divisone del campionato irlandese con il St. Patrick’s Athletic viene eletto miglior calciatore dell’anno, i Red Devils decidono che è pronto per trasferirsi all’Old Trafford.Il Manager è Ron Atkinson che lo piazza immediatamente al centro della difesa.Può giocare anche a centrocampo vista la sua intelligenza tattica, la sua abilità nel recuperare palloni e nel distribuirli con precisione ed eleganza.La sua innata timidezza, il suo evidente disagio in qualsiasi situazione sociale lo portano a trovare nel bere quel coraggio e quell’autostima che gli mancano completamente fuori da un campo di calcio.“Ero amato dal pubblico dell’Old Trafford, avevo un rapporto splendido con compagni e allenatore, mi ero costruito una famiglia bellissima … e nonostante questo continuavo a sentirmi una nullità, una persona stupida, insignificante e insicura”L’anno successivo all’Old Trafford, reduce dai fantastici successi con l’Aberdeen.(il prodigio di Spagna 1982 con l’Irlanda del Nord, il giocatore più giovane che abbia mai giocato un mondiale di calcio)che non sta portando lo United da nessuna parte.Ma se per Bryan Robson, professionista esemplare in allenamento e in campo, è un problema comunque “gestito” entro certi parametri, Mc Grath e Whiteside sono spesso fuori controllo.A questo, per entrambi, si aggiungono continui guai fisici che li lasciano spesso ai margini della prima squadra.Per entrambi, diventati molto amici, la bottiglia è il rifugio ideale.Il Manchester United vuole disfarsi di lui e offre a Paul Mc Grath l’astronomica cifra di 100.000 sterline e un “testimonial match” (una partita amichevole contro un club prestigioso con l’incasso praticamente tutto destinato nelle tasche del giocatore).Paul Mc Grath non solo rifiuta.Si sente tremendamente offeso dalla proposta di Ferguson e della dirigenza.Al suo vecchio manager Ron Atkinson, diventato nel frattempo manager dello Sheffield Wednesday non sembra vero ! Poter riavere con lui quel meraviglioso calciatore !L’offerta è più alta, sia per il Manchester United che per Paul Mc Grath.400 mila sterline per un calciatore con risaputi problemi di alcolismo e con ginocchia così malandate sono una bella cifra.Alla sua prima stagione con i Villans (1989-1990) sfiora addirittura la conquista del titolo.Per i ragazzi di Graham Taylor arriva un sorprendente ed inatteso secondo posto dietro un fenomenale Liverpool.che dopo aver stupito tutti agli europei di Germania nel 1988 si appresta a giocare i Mondiali italiani.Paul Mc Grath giocherà a livelli eccellenti quel Mondiale tanto che il suo nome inizierà a circolare anche in diversi club europei, uno su tutti il Napoli di Diego Armando Maradona.Paul però all’Aston Villa sta come un papa, anzi, come un “Dio” come viene chiamato dai calorosi tifosi dell’Holte End, la tribuna più calda del tifo “claret & blue”.Paul ha già passato la trentina, le sue ginocchia scricchiolano sempre di più e l’alcol è ormai una costante della sua vita.All’Aston Villa arriva a sedersi sulla panchina proprio lui, il suo mentore e primo ammiratore: Ron Atkinson.“Big Ron” costruisce una squadra da sogno, che gioca un calcio offensivo, spettacolare e soprattutto efficace.I suoi guai fisici lo costringono praticamente a smettere di allenarsi, ma nessuno se ne fa un problema. Anzi.“Cura quelle ginocchia da pensionato Paul ! Stattene pure a riposo, a me serve che tu sia in campo il sabato, mica al lunedì mattina !” gli ripete spesso Ron Atkinson.Paul è un atleta naturale e non ha bisogno di tirarsi il collo in allunghi e ripetute.Capisce il calcio come pochi, “legge” il movimento degli attaccanti in anticipo e nell’uno contro uno non gli vai via neppure se gli spari … che bisogno ha di correre in allenamento ?!?!, stavolta dietro il Manchester United di Alex Ferguson e per Paul Mc Grath arriverà una delle soddisfazioni individuali più grandi possibili per un calciatore professionista.E’ un riconoscimento importantissimo e un attestato di stima significativo.Mc Grath ha quasi 34 anni, gioca da difensore e in quel ruolo è molto più difficile accaparrarsi questo genere di premi che di solito vengono assegnati a calciatori che ricoprono ruoli molto più “accattivanti”.“Fu un periodo meraviglioso. Ero al top della mia professione, amato e stimato da compagni e avversari, dai tifosi e dagli addetti ai lavori e con una meravigliosa famiglia che amavo e che mi amava.L’unico a non amarmi ero proprio io”.Come raccontato all’inizio l’anno successivo arriverà anche il suo primo trofeo con l’Aston Villa in Coppa di Lega.L’Eire di Jack Charlton ha ripetuto il miracolo di quattro anni prima qualificandosi per i mondiali di casa nostra, riuscendo a bissare l’impresa.Nelle settimane della vigilia ci sono stati diversi problemi per qualche “eccesso alcolico” all’interno della Nazionale dei verdi d’Irlanda.Mc Grath, con Sheedy, Aldridge e Cascarino, è sempre in prima linea !L’Eire affronta la partita d’esordio con grossi problemi di formazione.Mancano entrambe le “due torri” sulle quali si basa in gran parte il gioco della Nazionale di Charlton.Niall Quinn è rimasto a casa con un legamento crociato rotto e Tony Cascarino è in infermeria con dei guai muscolari.che oltre ai vari Baresi, Maldini e Albertini presenta in attacco la coppia formata da Roberto Baggio e Beppe Signori che nel campionato italiano appena concluso hanno segnato quasi 50 reti in due.Il gol di Ray Houghton in avvio sorprende gli azzurri e carica gli irlandesi ma nessuno può prevedere che quel gol in apertura sarà l’unico del match.Si, perché nonostante i reiterati attacchi di Baggio & Co. la difesa irlandese tiene alla grande e si dimostra invalicabile.Al centro di questa difesa c’è un gigante autentico che con la prestazione di quel giorno entrerà definitivamente nel cuore di tutti i meravigliosi tifosi irlandesi.A livello di club arriverà un altro successo in Coppa di Lega nel 1996 contro il Leeds United, in una partita dominata e vinta dai Villans per 3 reti a 0.Al termine di quella stagione verrà ceduto al Derby County, neo promosso in Premiership e desideroso di aggiungere esperienza al team.Esattamente lo stimolo che serve a Mc Grath.Lui e Igor Stimac formano una delle coppie difensive più solide (e temibili !) di tutta la Premiership.Arriverà un dodicesimo posto finale in barba a tutte le cassandre.Paul anche stavolta ha raggiunto il suo ennesimo obiettivo.Giocherà ancora qualche partita allo Sheffield United nella divisione cadetta ma ormai le ginocchia non reggono davvero più le continue sollecitazioni … e la bottiglia, purtroppo, diventerà sempre di più il suo rifugio preferito.. Ci sono state delle occasioni in cui mi vergognavo ad avvicinarmi troppo al mio avversario diretto dal timore che sentisse la mia puzza d’alcol.Alan Shearer ad esempio sono sicuro che una volta se ne sia reso conto benissimo” racconta Paul.Essendo cresciuto in un orfanotrofio ti convinci che per evitare guai devi diventare quasi trasparente, non far accorgere al mondo che esisti.Ho fatto così tutta la vita … e quando non potevo proprio nascondermi chiedevo all’alcol di darmi una mano ad affrontare la vita”.Immediatamente dopo mi sono sentito a mio agio come mai prima in vita mia. Mi accorgevo che con qualche bicchiere in corpo ero in grado anch’io di stare in mezzo agli altri e di comunicare.Peccato che dopo qualche anno bevevo talmente tanto che diventava IMPOSSIBILE per me comunicare …”.. Non avevo altro da fare e soprattutto, non desideravo fare altro.Per anni ricordo l’imbarazzo di mio figlio che alle scuole elementari doveva cercare di spiegare cosa facesse suo padre ai compagni di gioco.“Mamma, il papà di Tommy fa il pompiere, quello di Mike il poliziotto. Mio papà che lavoro fa ?” chiede un giorno Paul Junior alla madre.La risposta avrebbe dovuto essere “Nulla. Tuo padre beve”.Nel 2002 iniziai a commentare il calcio per la BBC e per la RTE. Finalmente avevo un “mestiere”.“Mio papà fa il commentatore di calcio in tv” poteva finalmente dire con orgoglio il mio piccolo Paul.”In più eravamo spesso infortunati e quindi doppiamente inutili alla squadra.In quel periodo ebbi un incidente automobilistico.Distrussi la mia auto.Lo spavento mi tenne lontano dall’alcol per parecchie settimane“Forse questo incidente è proprio quello che ci voleva Paul” mi disse un giorno Ferguson.Tutto inutile.Tempo poche settimane e avevo ricominciato a bere come prima.E a quel punto la pazienza di Alex Ferguson nei miei confronti era finita”Ma per assurdo questa cosa mi avvicinò ancora di più a loro.Ero “difettato” e quindi “umano” e mi perdonavano praticamente tutto.In una partita di precampionato scesi in campo totalmente ubriaco.Mentre mi apprestavo a calciare un punizione mancai completamente la palla finendo a terra lungo disteso.Dagli spalti dopo le risate di rito di levò un applauso, lungo e commovente.E poi il solito coro “Ooh ahh Paul Mc Grath”.“Non era più un bere “sociale”, per riuscire a stare in mezzo agli altri e o per alzare un pochino la mia inesistente autostima. No, in quel periodo bevevo fino all’oblio. Fino ad arrivare a non sapere più chi ero e dov’ero. E in quei momenti non mi interessava di nessuno al mondo, né di mia moglie né dei mie figli. Un uomo di merda, totalmente inutile. Ed ero talmente vigliacco da non essere capace di vivere e nemmeno di morire ”La prima è il sottotitolo voluto dall’editore “Paul Mc Grath, il più grande calciatore irlandese di tutti i tempi”.La cosa imbarazza oltre misura il modesto e umile Paul “Se fossi Liam Brady, o Roy Keane o Johnny Giles e leggessi questo titolo mi sentirei terribilmente offeso !”Infine, le parole del primogenito Jordan, legatissimo al padre e avviato da qualche tempo ad una brillante carriera di modello.“Mio padre non devi sentirsi in colpa per quello che è stato in tutti questi anni. Noi non gli portiamo alcun rancore. E’ un bravo papà e noi siamo sempre tanto orgogliosi di camminare per strada al suo fianco”., ha collaborato nello staff di qualche squadra irlandese e ha perfino inciso qualche disco con un discreto successo.Di se stesso oggi dice che “So che è il cliché più vecchio del mondo per un alcolista ma è la pura verità: non so cosa farò domani, so solo che anche oggi sono riuscito a non bere”.La domanda che si porterà sempre appresso è quella che un giorno gli fece Ron Atkinson, l’allenatore che seppe ottenere il massimo da Mc Grath