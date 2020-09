Modella, influencer, ma soprattutto tentatrice per gioco e per lavoro. Paula Manzanal è un'autentica star dei social network dove sta spopolando su Instagram e Tik Tok grazie alla sua sensualità e bellezza.



Tentatrice per lavoro perchè la bellissima peruviana ha preso parte a Temptation Island Vip proprio nel ruolo di tentatrice che la ha portata alla ribalta nel nostro paese.



Ciò che però l'ha portata alla celebrità anche in patria sono state le sue numerose e burrascose relazioni con personaggi famosi. I rumors parlano di un flirt con Cristiano Ronaldo, con Javi Martinez, con Lewis Hamilton e con il cantante Maluma. In Olanda raccontano infine che il neo-acquisto del Crotone Lisandro Magallan le abbia pagato un'intera settimana ad Amsterdam per stare con lei ai tempi dell'Ajax.



La rivedremo ancora in Italia? Per ora eccola nella nostra gallery