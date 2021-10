Pauline Tantot e la sua gemella Mathilde sono soprannominate da tempo "le bombe di Bordeaux" perchè ovunque passavano in città lasciavano il segno. Entrambe sono state spesso viste in compagnia di calciatori o alle loro feste con quelle di Neymar in cima alla lista degli eventi cool a cui hanno preso parte negli ultimi anni.



E Pauline nelle ultime settimane si è fatta vedere anche in Italia e più in particolare a Venezia dove fra canali e camere iper-lusso d'albergo si è concessa (sua la caption) una dolce vita ampiamente documentata con scatti super hot come quello completamente nuda a letto e con tanto di finestra aperta.



Ecco gli scatti italiani della splendida Pops nella nostra gallery.