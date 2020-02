L'allenatore portoghese Paulo Sousa ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Mi ha convinto il progetto ambizioso del Bordeaux, che puntava alla Champions in tre stagioni. Ora però in società sono cambiate delle cose e non c’è più la stessa capacità di investimento per i nostri obiettivi. Comunque il calcio francese è in crescita, molto fisico ma anche di qualità. Tatticamente invece c’è ancora da lavorare. Tornare in Italia? Non lo escludo. Cerco progetti ambiziosi e vincenti, ho scelto di crescere partendo dal basso ma ho l’obiettivo di arrivare in alto".