La sfida valida per la 21esima giornata di Serie B Como-Frosinone è stata sospesa al 23' della ripresa (in quel momento era sullo 0-2): un tifoso della squadra locale si è sentito male, mentre si trovava nella curva azzurra, accasciandosi al suolo e a quel punto un altro tifoso ha scavalcato le barriere ed è entrato in campo per chiamare il medico sociale del Como.



I SOCCORSI - Prima un'ambulanza e poi l'automedica si sono portate vicino al tifoso per i soccorsi: la partita è attualmente sospesa, con l’arbitro Manganiello che attende il da farsi. I tifosi locali hanno intanto ritirato gli striscioni dalla curva, le condizioni dell’uomo colpito dal malore sarebbero serie.