Je vais bien, c’est juste un coup donc ce n’est pas grave mais merci pour vos messages



PS: Et laissez mon ami @Rami13officiel c’était pas méchant pic.twitter.com/sygabBFXSd — Kylian Mbappé (@KMbappe) 12 giugno 2018

Preoccupazione in casa. Durante un allenamento infatti Kylian, in uno scontro di gioco con Adil, si è infortunato alla caviglia. Attimi di paura per i Blues, con l'esterno del PSG costretto ad abbandonare il campo.Ci ha pensato però lo stesso Mbappé a tranquillizzare tutti con un messaggio sul suo profilo Twitter: un colpo, niente di più grave. Solo un forte spavento quindi per il numero 10 dei transalpini.