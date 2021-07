Dopo la vicenda dell'interista Christian Eriksen durante il primo match ad Euro 2020 della sua Danimarca, grandi momenti di paura si sono vissuti per il malore accusato da un altro calciatore, vecchia conoscenza del calcio italiano. Kouma Babacar, ex attaccante di Fiorentina, Sassuolo e Lecce, è stato vittima di un problema durante l'ultimo allenamento con l'Aytemiz Alanyaspor, la formazione turca nella quale milita attualmente.



I primi esami a cui è stato sottoposto il senegalese hanno evidenziato uno spasmo cardiaco, ossia un’improvvisa contrazione della parete muscolare che avvolge i vasi coronarici che determina a sua volta una repentina riduzione al flusso di sangue a valle proprio come se ci fosse un’occlusione. Sono previsti ulteriori controlli per comprendere la natura del problema, ma la paura per il momento sembra essere passata.