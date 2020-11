Terrore in Premier League durante la partita tra Arsenal e Wolverhampton, quando Raul Jimenez, dopo uno scontro di testa con David Luiz, è rimasto a terra, perdendo i sensi. Il giocatore messicano è rimasto per 10 minuti, senza dare segnali di movimento, poi è stato soccorso dai medici a bordo campo prima di essere portato fuori in barella. ​Grande preoccupazione anche per l'allenatore dei Wolves, Nuno Espirito Santo, che aveva lo sguardo fisso nel vuoto mentre aspettava di vedere miglioramenti da parte del suo giocatore. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni.